Запорізькій області загрожує балістика – ОВА
Субота, 19 серпня 2023, 01:11
У місті Запоріжжя і Запорізькій області ворог може застосувати балістичне озброєння.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram
Пряма мова: "Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя".
Деталі: За даними Повітряних сил ЗСУ, існує ракетна загроза для Запорізької і Дніпропетровської областей.
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У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.
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