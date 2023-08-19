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Запорізькій області загрожує балістика – ОВА

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 01:11
Запорізькій області загрожує балістика – ОВА
Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

У місті Запоріжжя і Запорізькій області ворог може застосувати балістичне озброєння.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова: "Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя".

Деталі: За даними Повітряних сил ЗСУ, існує ракетна загроза для Запорізької і Дніпропетровської областей.

У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.

Теми: Запорізька областьДніпропетровська областьракетний удар
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