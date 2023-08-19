Запорожской области угрожает баллистика – ОВА
Суббота, 19 августа 2023, 01:11
В городе Запорожье и Запорожской области враг может применить баллистическое вооружение.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram
Прямая речь: "Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожье".
Детали: По данным Воздушных сил ВСУ, существует ракетная угроза для Запорожской и Днепропетровской областей.
В этих регионах объявлена воздушная тревога.