Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запорожской области угрожает баллистика – ОВА

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 01:11
Запорожской области угрожает баллистика – ОВА
Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

В городе Запорожье и Запорожской области враг может применить баллистическое вооружение.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожье".

Детали: По данным Воздушных сил ВСУ, существует ракетная угроза для Запорожской и Днепропетровской областей.

В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Темы: Запорожская областьДнепропетровская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Запорожская область
В ISW проанализировали успехи украинских сил в районе Роботино
Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение
Воздушники предупредили о ракетной опасности для двух областей
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: