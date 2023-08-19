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Запорожской области угрожает баллистика – ОВА

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 01:11
Запорожской области угрожает баллистика – ОВА
Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

В городе Запорожье и Запорожской области враг может применить баллистическое вооружение.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожье".

Детали: По данным Воздушных сил ВСУ, существует ракетная угроза для Запорожской и Днепропетровской областей.

В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Темы: Запорожская областьДнепропетровская областьракетный удар
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