На оккупированные территории прибыли "гастролеры" из РФ для организации "выборов" – ЦНС

На временно оккупированные территории Украины из России прибыли политтехнологи, пропагандисты и наблюдатели для организации "избирательного процесса".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях враг продолжает готовиться к имитации "выборов". Для этого в регион прибывают специалисты из РФ.

После провала с "референдумом", который проигнорировало большинство местного населения, оккупанты надеются улучшить ситуацию на "выборах". Для этого на временно оккупированные территории прибывают политтехнологи, наблюдатели, организаторы массовок и пропагандисты. Контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители российского ЦИК".

Детали: По данным ЦНС, работники бюджетных предприятий вынуждены будут идти "голосовать" под роспись в определенный для предприятия день, а расставленные заранее пропагандисты будут снимать этот процесс.