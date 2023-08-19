Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ
Субота, 19 серпня 2023, 04:34
Президент РФ Володимир Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові-на-Дону, звідки окупанти управляють бойовими діями на території України.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Кремль
Деталі: Повідомляється, що Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків та інших вищих офіцерів.
Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео прибуття Путіна до штабу, де його зустрів Герасімов.
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