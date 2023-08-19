Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 04:34
Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент РФ Володимир Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові-на-Дону, звідки окупанти управляють бойовими діями на території України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Кремль

Деталі: Повідомляється, що Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків та інших вищих офіцерів.

Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео прибуття Путіна до штабу, де його зустрів Герасімов.

Теми: РосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
Українські захисники знищили ще пів тисячі російських загарбників
Байден: РФ вже програла, вона не може досягти в Україні своєї початкової мети
На окуповані території прибули "гастролери" з РФ для організації "виборів" – ЦНС
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: