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Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 04:34
Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент РФ Володимир Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові-на-Дону, звідки окупанти управляють бойовими діями на території України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Кремль

Деталі: Повідомляється, що Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків та інших вищих офіцерів.

Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео прибуття Путіна до штабу, де його зустрів Герасімов.

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Теми: РосіяПутін
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