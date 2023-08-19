Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ

ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент РФ Володимир Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові-на-Дону, звідки окупанти управляють бойовими діями на території України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Кремль

Деталі: Повідомляється, що Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків та інших вищих офіцерів.

Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео прибуття Путіна до штабу, де його зустрів Герасімов.