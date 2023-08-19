Путин провел совещание в военном штабе в Ростове – росСМИ

ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в военном штабе в Ростове-на-Дону, откуда оккупанты управляют боевыми действиями на территории Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Кремль

Детали: Сообщается, что Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлениями и других высших офицеров.

Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео прибытия Путина в штаб, где его встретил Герасимов.