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Путин провел совещание в военном штабе в Ростове – росСМИ

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 04:34
Путин провел совещание в военном штабе в Ростове – росСМИ
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в военном штабе в Ростове-на-Дону, откуда оккупанты управляют боевыми действиями на территории Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Кремль

Детали: Сообщается, что Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлениями и других высших офицеров.

Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео прибытия Путина в штаб, где его встретил Герасимов.

Темы: РосcияПутин
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