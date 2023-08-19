Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї – Санду

Влада Молдови розраховує, що після перемоги України у війні, яку розв'язала РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту.

Джерело: президент Молдови Майя Санду, яку цитує "RadioMoldova"

Пряма мова: "Ми живемо у мирі завдяки українській армії. І ми теж за цей час зробили все, щоб не допустити втягування нашої країни у війну, щоб зберегти порядок і мир у нашому суспільстві, щоб боротися з брехнею.

Ми зацікавлені у врегулюванні придністровського конфлікту. Я ще раз повторюю, що рішення, які ми бачимо, лише мирні. Можливо, коли Україна переможе у цій війні та поверне свої території, з'явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати конфлікт мирним шляхом".

Деталі: За словами Санду, придністровська проблема вирішуватиметься поступово, "бо все досить складно", а процес реінтеграції має відбуватися так, щоб це не призвело "до подальшого послаблення молдовської держави і демократичних процесів".