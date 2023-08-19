После победы Украины появится возможность урегулировать конфликт в Приднестровье – Санду

Власти Молдовы рассчитывают, что после победы Украины в войне, которую развязала РФ, могут появится геополитические условия мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Источник: президент Молдовы Майя Санду, которую цитирует "RadioMoldova"

Прямая речь: "Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью.

Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта. Я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные. Возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем".

Детали: По словам Санду, приднестровская проблема будет решаться постепенно, "потому что все достаточно сложно", а процесс реинтеграции должен происходить так, чтобы это не привело "к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов".