Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ISW проаналізували успіхи українських сил у районі Роботиного

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 07:23
В ISW проаналізували успіхи українських сил у районі Роботиного
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Українські війська 18 серпня продовжили наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного на заході Запорізької області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 18 серпня, вказують на те, що українські війська досягли незначних успіхів на південь від селища Урожайне на кордоні Донецької та Запорізької областей, йдеться у звіті.

Геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 17 та 18 серпня, також вказують на те, що українські війська утримують позиції на північному сході Роботиного (10 км на південь від Оріхова), повідомили в інституті.

Дослівно: "Ці кадри підтверджують, що нещодавні українські просування в районі Роботиного, ймовірно, були тактично важливими. За попередньою оцінкою ISW, такі просування, ймовірно, свідчать про значну деградацію російських сил, які обороняють цей район.

Російські мілблогери заявили 18 серпня, що українські сили контролюють північну частину Роботиного і проводять штурми в невизначених районах на південь і південний схід від населеного пункту після того, як російські сили "тимчасово відійшли" з самого Роботиного. Це свідчить про подальше просування українських сил у цьому районі.

Відносно швидкі українські просування, ймовірно, свідчать про те, що райони на північ від населеного пункту могли бути значно більше заміновані, ніж райони, в які зараз намагаються просунутися українські війська".

Теми: Запорізька областьконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Запорізька область
Українські бійці прорвалися через мінне поле в напрямку Токмака – американське ЗМІ
Запорізькій області загрожує балістика – ОВА
Росія вночі вдарила по Комишувасі на Запоріжжі, зруйновано навчальний заклад
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: