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В ISW проанализировали успехи украинских сил в районе Роботино

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 07:23
В ISW проанализировали успехи украинских сил в районе Роботино
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украинские войска 18 августа продолжили наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись в районе Роботино на западе Запорожской области, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 18 августа, указывают на то, что украинские войска достигли незначительных успехов к югу от поселка Урожайное на границе Донецкой и Запорожской областей, говорится в отчете.

Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 17 и 18 августа, также указывают на то, что украинские войска удерживают позиции на северо-востоке Роботино (10 км к югу от Орехова), сообщили в институте.

Дословно: "Эти кадры подтверждают, что недавние украинские продвижения в районе Роботино, вероятно, были тактически важными. По предварительной оценке ISW, такие продвижения, вероятно, свидетельствуют о значительной деградации российских сил, обороняющих этот район.

Российские милблогеры заявили 18 августа, что украинские силы контролируют северную часть Роботино и проводят штурмы в неопределенных районах к югу и юго-востоку от населенного пункта после того, как российские силы "временно отошли" из самого Роботино. Это свидетельствует о дальнейшем продвижении украинских сил в этом районе.

Относительно быстрые украинские продвижения, вероятно, свидетельствуют о том, что районы к северу от населенного пункта могли быть значительно более заминированы, чем районы, в которые сейчас пытаются продвинуться украинские войска".

Темы: Запорожская областьконтрнаступление
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