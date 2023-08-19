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Сили ППО знищили вночі 15 із 17 "Шахедів"

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 07:58
Сили ППО знищили вночі 15 із 17 Шахедів
Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів", які вночі 19 серпня атакували територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У ніч на 19 серпня рашисти атакували з північного напрямку ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників".

Деталі: Повітряні сили повідомили, що ППО відбивала атаки ворожих безпілотників у північних, центральних і західних областях.

Теми: ППОШахедбезпілотники
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