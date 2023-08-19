Силы ПВО уничтожили ночью 15 из 17 "Шахедов"

Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов", которые ночью 19 августа атаковали территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Дословно: "В ночь на 19 августа рашисты атаковали с северного направления ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников".

Детали: Воздушные силы сообщили, что ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в северных, центральных и западных областях.