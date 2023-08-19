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Українські захисники знищили ще пів тисячі російських загарбників

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 08:13
Українські захисники знищили ще пів тисячі російських загарбників
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За підрахунками української сторони, за минулу добу, 18 серпня, Росія втратила у війні проти України близько пів тисячі військовослужбовців, 19 артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин, 8 танків і 2 одиниці спецтехніки.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 19 серпня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 340 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5 212 (+19) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 785 (+2).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України
Втрати Росії у війні проти України
Інфографіка Генштабу ЗСУ

Теми: війнаРосіяГенштаб
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