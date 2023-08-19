Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские защитники уничтожили еще полтысячи российских захватчиков

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 08:13
Украинские защитники уничтожили еще полтысячи российских захватчиков
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По подсчетам украинской стороны, за минувшие сутки, 18 августа, Россия потеряла в войне против Украины порядка полутысячи военнослужащих, 19 артиллерийских систем, 14 боевых бронированных машин, 8 танков и 2 единицы спецтехники.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 19 августа

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 19.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 257 010 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 4 340 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 424 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 5 212 (+19) ед,
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средства ПВО – 486 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 282 (+6),
  • крылатые ракеты – 1 406 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 665 (+7) ед,
  • специальная техника – 785 (+2).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины
Инфографика Генштаба ВСУ

Темы: войнаРосcияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку

Резникова уволят в ближайшее время - источники

Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять

видеоОккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму

Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя

Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года

Все новости...
война
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
Россияне ударили ракетой по центру Чернигова - есть погибшие и раненые
Не только Хмельнитчина: на Житомирщине РФ атаковала объект инфраструктуры
Последние новости
11:17
МОН утвердило новую программу для украинских школьников за рубежом: что она предусматривает
11:02
Носители калибров. Каких российских кораблей следует опасаться в Черном море
10:57
Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия
10:48
Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку
10:44
Набсовет "Укрэнерго" возглавил бывший президент энергосистемы ЕС
10:20
Кулеба находится с визитом в Испании: говорили о вступлении в ЕС и военной помощи
10:19
Алкоголь не делает людей вокруг привлекательнее – исследование
09:57
Минэнерго наработало Концепцию обеспечения энергетической безопасности
09:56
С 1 сентября УГКЦ и ПЦУ переходят на новый календарь: какие изменения ждут верующих
09:55
Курс валют на 31 августа: доллар и евро неожиданно дорожают
Все новости...
Реклама: