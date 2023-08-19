Украинские защитники уничтожили еще полтысячи российских захватчиков
Суббота, 19 августа 2023, 08:13
По подсчетам украинской стороны, за минувшие сутки, 18 августа, Россия потеряла в войне против Украины порядка полутысячи военнослужащих, 19 артиллерийских систем, 14 боевых бронированных машин, 8 танков и 2 единицы спецтехники.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 19 августа
Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 19.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 257 010 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 4 340 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8 424 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 5 212 (+19) ед,
- РСЗО – 714 (+0) ед,
- средства ПВО – 486 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 282 (+6),
- крылатые ракеты – 1 406 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 665 (+7) ед,
- специальная техника – 785 (+2).
Данные уточняются.