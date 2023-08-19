Украинские защитники уничтожили еще полтысячи российских захватчиков

По подсчетам украинской стороны, за минувшие сутки, 18 августа, Россия потеряла в войне против Украины порядка полутысячи военнослужащих, 19 артиллерийских систем, 14 боевых бронированных машин, 8 танков и 2 единицы спецтехники.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 19 августа

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 19.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 257 010 (+500) человек ликвидировано,

танков – 4 340 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 8 424 (+14) ед,

артиллерийских систем – 5 212 (+19) ед,

РСЗО – 714 (+0) ед,

средства ПВО – 486 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 282 (+6),

крылатые ракеты – 1 406 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 665 (+7) ед,

специальная техника – 785 (+2).

Данные уточняются.