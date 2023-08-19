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Украинские защитники уничтожили еще полтысячи российских захватчиков

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 08:13
Украинские защитники уничтожили еще полтысячи российских захватчиков
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По подсчетам украинской стороны, за минувшие сутки, 18 августа, Россия потеряла в войне против Украины порядка полутысячи военнослужащих, 19 артиллерийских систем, 14 боевых бронированных машин, 8 танков и 2 единицы спецтехники.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 19 августа

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 19.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 257 010 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 4 340 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 424 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 5 212 (+19) ед,
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средства ПВО – 486 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 282 (+6),
  • крылатые ракеты – 1 406 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 665 (+7) ед,
  • специальная техника – 785 (+2).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины
Инфографика Генштаба ВСУ

Темы: войнаРосcияГенштаб
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