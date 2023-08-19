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Українські безпілотники SkyKnight допущено до експлуатації у військах

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 13:05
Українські безпілотники SkyKnight допущено до експлуатації у військах
Безпілотник SkyKnight, фото Міноборони України

Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську українські безпілотні літальні апарати "SkyKnight" ("Небесний лицар").

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Штучний інтелект, максимальне корисне навантаження у 2,5 кг та автоматичний режим польоту: Міноборони допустило вітчизняні БпЛА SkyKnight до експлуатації у військах".

Деталі: Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.

Оборонне відомство зазначає, що супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

Дослівно: "SkyKnight 2 доволі швидкий, потужний і водночас тихий. Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень.

Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летитітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер.

Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі".

Теми: безпілотникизброяМіноборониУкраїна
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