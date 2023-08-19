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Украинские беспилотники SkyKnight допущены к эксплуатации в войсках

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 13:05
Украинские беспилотники SkyKnight допущены к эксплуатации в войсках
Беспилотник SkyKnight, фото Минобороны Украины

Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске украинские беспилотные летательные аппараты "SkyKnight" ("Небесный рыцарь".

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Искусственный интеллект, максимальная полезная нагрузка в 2,5 кг и автоматический режим полета: Минобороны допустило отечественные БпЛА SkyKnight к эксплуатации в войсках".

Детали: Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации.

Оборонное ведомство отмечает, что сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации.

Дословно: "SkyKnight 2 довольно быстрый, мощный и одновременно тихий. Разработка очень проста в управлении. Если оператор уже имеет навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он освоит очень быстро, ориентировочно – за неделю.

Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер.

Даже из-за потери связи в результате глушения вражескими средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели".

Темы: беспилотникиоружиеМинобороныУкраина
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