Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака на російський аеродром у Новгородській області: безпілотник пошкодив літаки

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 13:25
Атака на російський аеродром у Новгородській області: безпілотник пошкодив літаки
Атака на аеродром Сольци, фото з Телеграм-каналу Monitor

Уранці 19 серпня українські Сили оборони атакували безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області Російської Федерації, пошкоджено щонайменше один літак.

Джерело: Міністерство оборони Росії, український Telegram-канал Monitor

Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що в суботу близько 10:00 за Москвою українські війська атакували із застосуванням БПЛА коптерного типу військовий аеродром у Новгородській області. 

БПЛА нібито було виявлено розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, його вражали зі стрілецької зброї.  

На території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками, стверджує Міноборони РФ.  

Як повідомляє оборонне відомство Росії, "пошкодження отримав один літак", постраждалих немає.

Український телеграм-канал Monitor пише, що на аеродромі Сольци пошкоджено два борти далеких надзвукових ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3.

У цьому каналі також повідомили, що після інциденту відбувається передислокація декількох бортів Ту-22м3 з "Сольци" на "Оленью".

Теми: Росіяавіабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела

Очільник Мінкульту роз’їжджає на незадекларованому авто та не раз порушував ПДР – ЗМІ

Газовий бізнес "Газпрому" став збитковим

фотоУ пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття

Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса

Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія

Усі новини...
Росія
Данілов про можливу провокацію росіян на Курській АЕС: Ми атакуємо військові об'єкти
Швеція планує зняти заборону на видобування урану
Пропагандисти РФ підтвердили, що в Чернігові цілили по виробниках дронів
Останні новини
17:14
У Міносвіти розповіли, скільки першокласників буде у 2023 році
17:03
Колишній нардеп Кириленко порівняв жінок-поліцейських з повіями: українці відреагували
16:44
"Українська бронетехніка" після релокації відновила виробництво артилерійських установок
16:32
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
16:31
відеоСБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
16:29
ФОТОДілки хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ
16:10
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
16:07
Наступний "Рамштайн" відбудеться 19 вересня
16:00
фотоУ Львові лікують військового, у тілі якого застрягло 40 уламків російської міни
15:50
ВПП ООН розпочала в Україні проєкт доплат пенсіонерам: хто отримає допомогу
Усі новини...
Реклама: