Атака на російський аеродром у Новгородській області: безпілотник пошкодив літаки

Атака на аеродром Сольци, фото з Телеграм-каналу Monitor

Уранці 19 серпня українські Сили оборони атакували безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області Російської Федерації, пошкоджено щонайменше один літак.

Джерело: Міністерство оборони Росії, український Telegram-канал Monitor

Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що в суботу близько 10:00 за Москвою українські війська атакували із застосуванням БПЛА коптерного типу військовий аеродром у Новгородській області.

БПЛА нібито було виявлено розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, його вражали зі стрілецької зброї.

На території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками, стверджує Міноборони РФ.

Як повідомляє оборонне відомство Росії, "пошкодження отримав один літак", постраждалих немає.

Український телеграм-канал Monitor пише, що на аеродромі Сольци пошкоджено два борти далеких надзвукових ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3.

У цьому каналі також повідомили, що після інциденту відбувається передислокація декількох бортів Ту-22м3 з "Сольци" на "Оленью".