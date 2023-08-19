Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака на российский аэродром в Новгородской области: беспилотник повредил самолеты

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 13:25
Атака на российский аэродром в Новгородской области: беспилотник повредил самолеты
Атака на аэродром Сольцы, фото из Телеграм-канала Monitor

Утром 19 августа украинские Силы обороны атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области Российской Федерации, поврежден как минимум один самолет.

Источник: Министерство обороны России, украинский Telegram-канал Monitor

Детали: Минобороны РФ сообщает, что в субботу около 10:00 по Москве украинские войска атаковали с применением БПЛА коптерного типа военный аэродром в Новгородской области. 

БПЛА якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.  

На территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, утверждает Минобороны РФ.  

Как сообщает оборонное ведомство России, "повреждение получил один самолет", пострадавших нет.

Украинский телеграм-канал Monitor пишет, что на аэродроме Сольцы повреждены два борта дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.

В этом канале также сообщили, что после инцидента происходит передислокация нескольких бортов Ту-22м3 с "Сольцы" на "Оленью".

Темы: Росcияавиабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным

Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км

фотоВ пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования

Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса

Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия

Все новости...
Росcия
Данилов о возможной провокации россиян на Курской АЭС: Мы атакуем военные объекты
Швеция планирует снять запрет на добычу урана
Пропагандисты РФ подтвердили, что в Чернигове целились по производителям дронов
Последние новости
16:10
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
16:07
Следующий "Рамштайн" состоится 19 сентября
16:00
фотоВо Львове лечат военного, в теле которого застряло 40 обломков российской мины
15:50
ВПП ООН начала в Украине проект доплат пенсионерам: кто может воспользоваться помощью
15:47
видео"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
15:40
Почти 180 тыс. граждан ошибочно считают себя ВПЛ и получают выплаты - Верещук
15:32
фотоВзятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области
15:31
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16
15:25
Изменения по зарплатам госслужащих уже закладывают в проект бюджета: реформа должна заработать с 1 января
15:24
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Все новости...
Реклама: