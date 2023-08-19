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Атака на российский аэродром в Новгородской области: беспилотник повредил самолеты

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 13:25
Атака на российский аэродром в Новгородской области: беспилотник повредил самолеты
Атака на аэродром Сольцы, фото из Телеграм-канала Monitor

Утром 19 августа украинские Силы обороны атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области Российской Федерации, поврежден как минимум один самолет.

Источник: Министерство обороны России, украинский Telegram-канал Monitor

Детали: Минобороны РФ сообщает, что в субботу около 10:00 по Москве украинские войска атаковали с применением БПЛА коптерного типа военный аэродром в Новгородской области. 

БПЛА якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.  

На территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, утверждает Минобороны РФ.  

Как сообщает оборонное ведомство России, "повреждение получил один самолет", пострадавших нет.

Украинский телеграм-канал Monitor пишет, что на аэродроме Сольцы повреждены два борта дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.

В этом канале также сообщили, что после инцидента происходит передислокация нескольких бортов Ту-22м3 с "Сольцы" на "Оленью".

Темы: Росcияавиабеспилотники
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