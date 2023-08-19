Rheinmetall до кінця літа почне обслуговувати танки в Україні
Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.
Джерело: гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пише "Європейська правда".
Деталі: За словами Паппергера, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять. Він сказав, що обслуговування почнуть вже цього місяця.
Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.
Пряма мова: "Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів".
Більше деталей: Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.
Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.
З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.
Що передувало:
- На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.
- Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.