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Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 13:25
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
фото dr

Немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена начать обслуживание танков в Украине уже в ближайшие дни.

Источник: гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Паппергера, в Германии начали обучение первые двенадцать работников завода, который будет работать в Украине, и к ним впоследствии присоединятся еще двенадцать. Он сказал, что обслуживание начнут уже в этом месяце.

Руководитель оружейного концерна также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине.

Прямая речь: "Это может произойти быстро, там есть достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен".

Больше деталей: Он уточнил, что Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.

Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций.

С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs.

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Темы: танкиГермания
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