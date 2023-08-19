Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена начать обслуживание танков в Украине уже в ближайшие дни.
Источник: гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам Паппергера, в Германии начали обучение первые двенадцать работников завода, который будет работать в Украине, и к ним впоследствии присоединятся еще двенадцать. Он сказал, что обслуживание начнут уже в этом месяце.
Руководитель оружейного концерна также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине.
Прямая речь: "Это может произойти быстро, там есть достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен".
Больше деталей: Он уточнил, что Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.
Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций.
С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs.
Что предшествовало:
- В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.
- Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.