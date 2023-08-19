Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський почав зустріч із прем'єром Швеції: обговорять виробництво CV-90 в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 13:48
Зеленський почав зустріч із прем'єром Швеції: обговорять виробництво CV-90 в Україні
ФОТО: EXPRESSEN

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції в суботу почав переговори зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як повідомляють шведські ЗМІ, Крістерссон зустрів Зеленського у своїй заміській резиденції Харпсунд. У складі української делегації були кілька міністрів, але не уточнюється, хто саме.

Зі шведського боку в переговорах беруть участь голова МЗС Тобіас Більстрьом, міністр зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл, цивільного захисту Карл-Оскар Болін та оборони Пол Йонсон.

Зеленський, анонсуючи переговори зі шведським прем'єром, підкреслив, що головним пріоритетом буде оборонна співпраця, зокрема "потужні" шведські бойові машини піхоти CV-90.

"Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", – зазначив він.

Що передувало:

  • У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Там він зустрінеться з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.
  • Це перший візит президента України до Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон був у Києві в лютому цього року.

Теми: ЗеленськийШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела

Очільник Мінкульту роз’їжджає на незадекларованому авто та не раз порушував ПДР – ЗМІ

Газовий бізнес "Газпрому" став збитковим

фотоУ пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття

Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса

Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія

Усі новини...
Зеленський
Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський
Зеленський проведе переговори з кількома державами щодо надання Україні винищувачів
Українці вже навчаються на шведських винищувачах Gripen – Зеленський
Останні новини
17:14
У Міносвіти розповіли, скільки першокласників буде у 2023 році
17:03
Колишній нардеп Кириленко порівняв жінок-поліцейських з повіями: українці відреагували
16:44
"Українська бронетехніка" після релокації відновила виробництво артилерійських установок
16:32
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
16:31
відеоСБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
16:29
ФОТОДілки хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ
16:10
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
16:07
Наступний "Рамштайн" відбудеться 19 вересня
16:00
фотоУ Львові лікують військового, у тілі якого застрягло 40 уламків російської міни
15:50
ВПП ООН розпочала в Україні проєкт доплат пенсіонерам: хто отримає допомогу
Усі новини...
Реклама: