Зеленский начал встречу с премьером Швеции: обсудят производство CV-90 в Украине

Президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию в субботу начал переговоры со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как сообщают шведские СМИ, Кристерссон встретил Зеленского в своей загородной резиденции Харпсунд. В составе украинской делегации были несколько министров, но не уточняется, кто именно.

Со шведской стороны в переговорах участвуют глава МИД Тобиас Бильстрём, министр внешней торговли Йохан Форсселл, гражданской защиты Карл-Оскар Болин и обороны Пол Йонсон.

Зеленский, анонсируя переговоры со шведским премьером, подчеркнул, что главным приоритетом будет оборонное сотрудничество, в частности "мощные" шведские боевые машины пехоты CV-90.

"Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", – отметил он.

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