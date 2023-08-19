Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский начал встречу с премьером Швеции: обсудят производство CV-90 в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 13:48
Зеленский начал встречу с премьером Швеции: обсудят производство CV-90 в Украине
ФОТО: EXPRESSEN

Президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию в субботу начал переговоры со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как сообщают шведские СМИ, Кристерссон встретил Зеленского в своей загородной резиденции Харпсунд. В составе украинской делегации были несколько министров, но не уточняется, кто именно.

Со шведской стороны в переговорах участвуют глава МИД Тобиас Бильстрём, министр внешней торговли Йохан Форсселл, гражданской защиты Карл-Оскар Болин и обороны Пол Йонсон.

Зеленский, анонсируя переговоры со шведским премьером, подчеркнул, что главным приоритетом будет оборонное сотрудничество, в частности "мощные" шведские боевые машины пехоты CV-90.

"Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", – отметил он.

Що передувало: 

  • В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской. Там он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.
  • Это первый визит президента Украины в Швецию с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон был в Киеве в феврале этого года.

Темы: ЗеленскийШвеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным

Зеленский: Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км

фотоВ пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования

Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса

Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия

Все новости...
Зеленский
Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО - Зеленский
Зеленский проведет переговоры с несколькими государствами о предоставлении Украине истребителей
Украинцы уже учатся на шведских истребителях Gripen – Зеленский
Последние новости
16:44
"Украинская бронетехника" после релокации возобновила производство артиллерийских установок
16:32
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
16:31
видеоСБУ атаковала аэродром в Курске в ночь на 27 августа картонными дронами – источники
16:29
ФОТОДелки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
16:10
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
16:07
Следующий "Рамштайн" состоится 19 сентября
16:00
фотоВо Львове лечат военного, в теле которого застряло 40 обломков российской мины
15:50
ВПП ООН начала в Украине проект доплат пенсионерам: кто может воспользоваться помощью
15:47
видео"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
15:40
Почти 180 тыс. граждан ошибочно считают себя ВПЛ и получают выплаты - Верещук
Все новости...
Реклама: