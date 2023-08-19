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Росіяни вдарили й по Запорізькій області: загинула жінка

Валентина РоманенкоСубота, 19 серпня 2023, 13:52
Росіяни вдарили й по Запорізькій області: загинула жінка
ілюстративне фото ДПСУ

У суботу 19 серпня російські військові обстріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню Гуляйпільську громаду Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Деталі: Ворог забрав життя жительки Гуляйполя.

Пряма мова: "Ранок громада провела під обстрілами з РСЗВ та артилерії.

На жаль, під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи.

Бережіть себе від підступності російських військ - виїжджайте з лінії фронту! Довірте справу нашим захисникам!".

Нагадаємо: Росіяни регулярно обстрілюють прифронтові регіони в межах досяжності РСЗВ і артилерії. В Запорізькій області майже постійно лунають сирени тривоги.

Теми: Запорізька областьвійна
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