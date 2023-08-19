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Россияне ударили и по Запорожской области: погибла женщина

Валентина РоманенкоСуббота, 19 августа 2023, 13:52
Россияне ударили и по Запорожской области: погибла женщина
иллюстративное фото ГПСУ

В субботу 19 августа российские военные обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня Гуляйпольскую общину Запорожской области.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Детали: Враг унес жизнь жительницы Гуляйполя.

Прямая речь: "Утро община провела под обстрелами из РСЗО и артиллерии.

К сожалению, под ударом оказались супруги: 56-летняя женщина погибла, а 61-летний мужчина получил ранения. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение.

Берегите себя от коварства российских войск - выезжайте с линии фронта! Доверьте дело нашим защитникам!".

Напомним: Россияне регулярно обстреливают прифронтовые регионы в пределах досягаемости РСЗО и артиллерии. В Запорожской области почти постоянно звучат сирены тревоги.

Темы: Запорожская областьвойна
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