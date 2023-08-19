Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 14:15
Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія не зможе досягти успіху у війні проти України та не має такої ваги у світі, як Китай.

Джерело: Боррель в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, "Європейська правда"

Деталі: Топ-дипломат ЄС зауважив, що російський президент Владімір Путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, "майже в усьому помилявся" – зокрема в здатності контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

Пряма мова: "Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир".

Більше деталей: Водночас Боррель позитивно оцінив останні переговори щодо української "формули миру" в Саудівській Аравії, завваживши участь у них Китаю: "Хоча Китай ніколи не скаже прямо, що він зменшує свою підтримку Росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує нинішня ситуація. Щонайменше – згадками про ядерну зброю".

Коментуючи політику Євросоюзу щодо Китаю і виклики, які вона порушує, Боррель зазначив, що неможливо порівнювати Пекін і Москву.

"Перш за все, Китай – це не Росія. Китай – реальний геополітичний актор, тоді як Росія – економічний карлик, як бензоколонка, власник якої має атомну бомбу", – пізніше зазначив Боррель, перефразувавши відомий вираз покійного американського сенатора Джона Маккейна.

У червні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив з огляду на тодішні події з заколотом групи Вагнера, що російська держава і президент Владімір Путін ослаблені, а РФ може вступати в еру політичної нестабільності. 

Теми: Росіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
Данілов про можливу провокацію росіян на Курській АЕС: Ми атакуємо військові об'єкти
Швеція планує зняти заборону на видобування урану
Пропагандисти РФ підтвердили, що в Чернігові цілили по виробниках дронів
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: