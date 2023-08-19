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Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 14:15
Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия не сможет достичь успеха в войне против Украины и не имеет такого веса в мире, как Китай.

Источник: Боррель в интервью испанской газете El Pais, "Европейская правда"

Детали: Топ-дипломат ЕС отметил, что российский президент Владимир Путин, решив начать полномасштабное вторжение в Украину, "почти во всем ошибался" - в частности в способности контролировать страны Евросоюза из-за энергетической зависимости.

Прямая речь: "Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так трудно вести переговоры о мире".

Больше деталей: В то же время Боррель положительно оценил последние переговоры по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии, отметив участие в них Китая: "Хотя Китай никогда не скажет прямо, что он уменьшает свою поддержку России или способствует ее явному поражению. Пекин совсем не устраивает нынешняя ситуация. По меньшей мере - упоминаниями о ядерном оружии".

Комментируя политику Евросоюза в отношении Китая и вызовы, которые она поднимает, Боррель отметил, что невозможно сравнивать Пекин и Москву.

"Прежде всего, Китай - это не Россия. Китай - реальный геополитический актор, тогда как Россия - экономический карлик, как бензоколонка, владелец которой имеет атомную бомбу", - позже отметил Боррель, перефразировав известное выражение покойного американского сенатора Джона Маккейна.

В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, учитывая тогдашние события с мятежом группы Вагнера, что российское государство и президент Владимир Путин ослаблены, а РФ может вступать в эру политической нестабильности.

Темы: Росcияядерное оружие
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