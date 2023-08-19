Україна й Швеція будуть спільно виготовляти БМП CV-90 – декларація

19 серпня у Швеції представники Києва й Стокгольма підписали декларацію про намір стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90.

Джерело: шведський прем'єр Ульф Крістерссон на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда"

Пряма мова Крістерссона: "Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90".

Деталі: Голова шведського уряду нагадав, що з лютого 2022 року загальна двостороння допомога Києву з боку Стокгольма становить 2,2 мільярда євро, включно з останнім пакетом військової допомоги на 270 мільйонів євро.

"Дозвольте запевнити: для мого уряду в зовнішньополітичній сфері немає важливішого завдання, ніж підтримка України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії", – наголосив Крістерссон.

Доповнено 17:10. Згідно із заявою про наміри, яку опублікував Офіс президента, Україна та Швеція задекларували прагнення "посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV-90".

"Україна та Швеція поділяють переконання, що більш тісне співробітництво сприятиме формуванню компетенцій і подальшому розвитку західних платформ. Це також відкриє можливості для подальшого й більш тісного співробітництва у майбутньому", – йдеться в заяві.

У січні Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 бойових машин CV-90. Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому.

Бойові машини піхоти CV-90 оснащені зокрема 40-мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Автоматична гармата може вести вогонь проти піхоти, бронетехніки та повітряних цілей на відстані до чотирьох кілометрів, пише "Мілітарний".

У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Там він мав зустрітись із премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

Це перший візит президента України до Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон був у Києві в лютому цього року.