Украина и Швеция будут совместно производить БМП CV-90 – декларация

19 августа в Швеции представители Киева и Стокгольма подписали декларацию о намерении относительно совместного производства и обслуживания шведских боевых машин пехоты CV-90.

Источник: шведский премьер Ульф Кристерссон на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда"

Прямая речь Кристерссона: "Искренне приветствую сегодняшнее заявление о намерениях, подписанное несколько минут назад – совместное желание Швеции и Украины усилить сотрудничество по производству, обучению и обслуживанию платформы CV-90".

Детали: Глава шведского правительства напомнил, что с февраля 2022 года общая двусторонняя помощь Киеву со стороны Стокгольма составляет 2,2 миллиарда евро, включая последний пакет военной помощи на 270 миллионов евро.

"Позвольте заверить: для моего правительства во внешнеполитической сфере нет более важной задачи, чем поддержка Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Украина борется за нас, за все европейские демократии", – подчеркнул Кристерссон.

Дополнено в 17:10. Согласно заявлению о намерениях, которое опубликовал Офис президента, Украина и Швеция задекларировали стремление "усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию платформы CV-90".

"Украина и Швеция разделяют убеждение, что более тесное сотрудничество будет способствовать формированию компетенций и дальнейшему развитию западных платформ. Это также откроет возможности для дальнейшего и более тесного сотрудничества в будущем", - говорится в заявлении.

В январе Швеция объявила, что передаст Украине около 50 боевых машин CV-90. Их передачу одобрил парламент страны в военном пакете, одобренном в феврале.

Боевые машины пехоты CV-90 оснащены в том числе 40-мм автоматическими пушками, дымовыми гранатометами и пулеметами. Автоматическая пушка может вести огонь против пехоты, бронетехники и воздушных целей на расстоянии до четырех километров, пишет "Милитарный".

В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской. Там он должен был встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

Это первый визит президента Украины в Швецию с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон был в Киеве в феврале этого года.