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Українці вже навчаються на шведських винищувачах Gripen – Зеленський

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 16:45
Українці вже навчаються на шведських винищувачах Gripen – Зеленський
Літак-винищувач JAS 39 Gripen, фото AFP via Getty Images

Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах JAS 39 Gripen, які Київ сподівається отримати.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Літаки Gripen – це гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, уже почались".

Деталі: Президент додав, що зі шведським прем’єром детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання літаків "Gripen".

"Я буду зустрічатись зі спікером парламенту, представниками парламентських сил і буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба", – сказав він.

Цьому передувало: Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го український міністр оборони Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.

Але на "Рамштайні" в червні Резніков заявив, що Київ зосереджений насамперед на отриманні винищувачів F-16.

Ще у травні міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони. Цю домовленість шведське Міноборони підтвердило в червні.

У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Там він мав зустрітись із премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

Теми: винищувачіШвеціядопомога УкраїніЗеленський
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