Украинцы уже учатся на шведских истребителях Gripen – Зеленский

Украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях JAS 39 Gripen, которые Киев надеется получить.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Самолеты Gripen – это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались".

Детали: Президент добавил, что со шведским премьером подробно обсудил будущие шаги по возможности открыть тематику получения Gripen".

"Я буду встречаться со спикером парламента, представителями парламентских сил и буду поднимать этот вопрос как один из ключевых для защиты нашего неба", – сказал Зеленский.

Этому предшествовало: Украинское правительство неоднократно обращалось за помощью с истребителями к нескольким странам, в том числе и Швеции. Запросы были сделаны еще летом 2022 года, а уже в феврале 2023-го украинский министр обороны Алексей Резников выразил желание Украины получить JAS 39 Gripen.

Но на "Рамштайн" в июне Резников заявил, что Киев сосредоточен прежде всего на получении истребителей F-16.

Еще в мае министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал обучение нескольких украинских летчиков на JAS 39 Gripen в ответ на просьбу украинской стороны. Эту договоренность шведское Минобороны подтвердило в июне.

В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской. Там он должен был встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.