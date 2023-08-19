"Гарантії безпеки" для України: Зеленський анонсував переговори зі Швецією

Наступною державою, з якою Україна почне перемовини про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань у межах декларації "Групи семи", стане Швеція.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Швеція підтримала декларацію "Групи семи" щодо "безпекових гарантій" для України. Ми за це вдячні".

Деталі: За його словами, "сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько-шведським двостороннім документом. Пізніше буде така можливість зустрічі".

Що було раніше:

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Станом на зараз уже двадцять п’ять держав приєднались до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

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