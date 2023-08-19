Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Гарантії безпеки" для України: Зеленський анонсував переговори зі Швецією

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 17:04
Гарантії безпеки для України: Зеленський анонсував переговори зі Швецією
Володимир Зеленський, Ульф Крістерссон, фото: ЄП

Наступною державою, з якою Україна почне перемовини про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань у межах декларації "Групи семи", стане Швеція.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Швеція підтримала декларацію "Групи семи" щодо "безпекових гарантій" для України. Ми за це вдячні".

Деталі: За його словами, "сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько-шведським двостороннім документом. Пізніше буде така можливість зустрічі".

Що було раніше:

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Теми: гарантії безпекиУкраїнаШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Цілодобовий домашній арешт – суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі

відеоПід Бахмутом бійці одним дроном знищили ворожу техніку на понад $5 млн

Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю

Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде

Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 

Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"

Усі новини...
гарантії безпеки
Північна Македонія підтримала "гарантії безпеки" для України
До декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України долучилася Греція
До декларації G7 про гарантії безпеки для України вже приєдналися 12 країн − Зеленський
Останні новини
21:22
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
20:58
відеоЗеленський звернувся до студентів КПІ: Кожна "бавовна" у ворога – результат освіти
20:55
З початку 2023 року до мовного омбудсмена надійшло 257 скарг на заклади освіти
20:47
Цілодобовий домашній арешт – суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі
20:43
У боях в Україні загинув 22-річний доброволець із Британії
20:31
Українська ГТС та ПСГ готові працювати без транзиту російського газу − результати стрес-тесту
20:22
відеоПід Бахмутом бійці одним дроном знищили ворожу техніку на понад $5 млн
20:11
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
20:06
У Канаді з вантажівки випали ящики з 5 млн бджіл
20:05
Нацгвардійці взяли в полон трьох російських вояк під Бахмутом
Усі новини...
Реклама: