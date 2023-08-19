Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Гарантії безпеки" для України: Зеленський анонсував переговори зі Швецією

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 17:04
Гарантії безпеки для України: Зеленський анонсував переговори зі Швецією
Володимир Зеленський, Ульф Крістерссон, фото: ЄП

Наступною державою, з якою Україна почне перемовини про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань у межах декларації "Групи семи", стане Швеція.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Швеція підтримала декларацію "Групи семи" щодо "безпекових гарантій" для України. Ми за це вдячні".

Деталі: За його словами, "сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько-шведським двостороннім документом. Пізніше буде така можливість зустрічі".

Що було раніше:

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Теми: гарантії безпекиУкраїнаШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
гарантії безпеки
Північна Македонія підтримала "гарантії безпеки" для України
До декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України долучилася Греція
До декларації G7 про гарантії безпеки для України вже приєдналися 12 країн − Зеленський
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: