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"Гарантии безопасности" для Украины: Зеленский анонсировал переговоры со Швецией

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 17:04
Гарантии безопасности для Украины: Зеленский анонсировал переговоры со Швецией
Владимир Зеленский, Ульф Кристерссон, фото: ЕП

Следующим государством, с которым Украина начнет переговоры о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах по безопасности в рамках декларации "Группы семи" станет Швеция.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Швеция поддержала декларацию "Группы семи" относительно "гарантий безопасности" для Украины. Мы за это благодарны".

Детали: По его словам, "сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украинско-шведским двусторонним документом. Позже будет такая возможность встречи".

Что предшествовало:

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

Темы: гарантии безопасностиУкраинаШвеция
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