"Гарантии безопасности" для Украины: Зеленский анонсировал переговоры со Швецией

Следующим государством, с которым Украина начнет переговоры о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах по безопасности в рамках декларации "Группы семи" станет Швеция.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Швеция поддержала декларацию "Группы семи" относительно "гарантий безопасности" для Украины. Мы за это благодарны".

Детали: По его словам, "сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украинско-шведским двусторонним документом. Позже будет такая возможность встречи".

Что предшествовало:

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

По состоянию на сейчас уже двадцать пять государств присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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