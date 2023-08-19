Зеленський проведе переговори з кількома державами щодо надання Україні винищувачів

Президент Володимир Зеленський оголосив, що в наступні два дні вестиме переговори з "кількома" державами про надання Україні західних винищувачів.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Голова держави пояснив, що Україна потребує західних винищувачів, оскільки зараз Росія має перевагу в повітрі, що дозволяє їй також просуватись і на землі.

"У нас немає переваги в небі. У нас немає сучасних літаків. І шведські Gripen – гордість вашої держави. І я вважаю, що такою гордістю прем’єр-міністр міг би поділитись із Україною. Ми над цим працюємо, ми зробили потужні кроки", – зазначив він.

Голова держави пояснив, що Україна потребує західних винищувачів, оскільки зараз Росія має перевагу в повітрі, що дозволяє їй також просуватись і на землі.

Зеленський, не конкретизуючи, додав, що декілька тижнів "будуть відбуватись відповідні дії, які, я дуже вірю, розкриють можливість отримання в майбутньому відповідних літаків".

"Завтра й післязавтра так само в мене будуть перемовини ще з кількома державами. І я впевнений, що ми разом із партнерами зробимо все й досягнемо відповідного результату в небі, щоб у росіян не було відповідної переваги", – підсумував президент.

Він не уточнив, з якими саме державами буде вести переговори.

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