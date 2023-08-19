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Зеленский проведет переговоры с несколькими государствами о предоставлении Украине истребителей

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 17:29
Зеленский проведет переговоры с несколькими государствами о предоставлении Украине истребителей
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, УЛЬФ КРИСТЕРССОН, ФОТО: Getty Images

Президент Владимир Зеленский объявил, что в следующие два дня будет вести переговоры с "несколькими" государствами о предоставлении Украине западных истребителей.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Глава государства пояснил, что Украина нуждается в западных истребителях, поскольку сейчас Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет ей также продвигаться и на земле.

"У нас нет преимущества в небе. У нас нет современных самолетов. И шведские Gripen – гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной. Мы над этим работаем, мы сделали мощные шаги", – отметил он.

Зеленский, не конкретизируя, добавил, что несколько недель "будут происходить соответствующие действия, которые, я очень верю, раскроют возможность получения в будущем соответствующих самолетов".

"Завтра и послезавтра так же у меня будут переговоры еще с несколькими государствами. И я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата в небе, чтобы у россиян не было соответствующего преимущества", – подытожил президент.

Он не уточнил, с какими именно государствами будет вести переговоры.

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Темы: ЗеленскийистребителиУкраинавойна
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