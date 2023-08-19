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Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 17:58
Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив про підтримку Україною вступу Швеції до НАТО, зокрема, він порушував це питання й на переговорах з членом альянсу, Туреччиною.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Голова держав підкреслив, що Швеція зробила "абсолютно раціональний вибір на користь НАТО", й вибір українців аналогічний.

"Я впевнений, що наші держави будуть в Альянсі разом будуть гарантувати безпеку, зокрема в цьому Балто-Чорноморсько-Азовському регіоні", – додав Зеленський.

Він зауважив, що в перемовинах із усіма партнерами по Альянсу "ми закликали й закликаємо постійно підтримувати вступ Швеції в НАТО, зокрема і в перемовинах із Туреччиною".

"Я наводив аргументи на користь Швеції в НАТО на нещодавній зустрічі з паном Ердоганом. І будемо продовжувати надалі цю роботу надалі – у вступі Швеції в НАТО", – підсумував Зеленський.

Що було раніше:

  • На Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.
  • Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.

Теми: ЗеленськийШвеціяНАТОТуреччина
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