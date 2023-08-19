Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підтримку Україною вступу Швеції до НАТО, зокрема, він порушував це питання й на переговорах з членом альянсу, Туреччиною.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Голова держав підкреслив, що Швеція зробила "абсолютно раціональний вибір на користь НАТО", й вибір українців аналогічний.

"Я впевнений, що наші держави будуть в Альянсі разом будуть гарантувати безпеку, зокрема в цьому Балто-Чорноморсько-Азовському регіоні", – додав Зеленський.

Він зауважив, що в перемовинах із усіма партнерами по Альянсу "ми закликали й закликаємо постійно підтримувати вступ Швеції в НАТО, зокрема і в перемовинах із Туреччиною".

"Я наводив аргументи на користь Швеції в НАТО на нещодавній зустрічі з паном Ердоганом. І будемо продовжувати надалі цю роботу надалі – у вступі Швеції в НАТО", – підсумував Зеленський.

Що було раніше: