Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про підтримку Україною вступу Швеції до НАТО, зокрема, він порушував це питання й на переговорах з членом альянсу, Туреччиною.
Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Голова держав підкреслив, що Швеція зробила "абсолютно раціональний вибір на користь НАТО", й вибір українців аналогічний.
"Я впевнений, що наші держави будуть в Альянсі разом будуть гарантувати безпеку, зокрема в цьому Балто-Чорноморсько-Азовському регіоні", – додав Зеленський.
Він зауважив, що в перемовинах із усіма партнерами по Альянсу "ми закликали й закликаємо постійно підтримувати вступ Швеції в НАТО, зокрема і в перемовинах із Туреччиною".
"Я наводив аргументи на користь Швеції в НАТО на нещодавній зустрічі з паном Ердоганом. І будемо продовжувати надалі цю роботу надалі – у вступі Швеції в НАТО", – підсумував Зеленський.
Що було раніше:
- На Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.
- Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.