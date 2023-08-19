Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной вступления Швеции в НАТО, в частности, он поднимал этот вопрос и на переговорах с членом альянса, Турцией.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Глава государств подчеркнул, что Швеция сделала "абсолютно рациональный выбор в пользу НАТО", и выбор украинцев аналогичный.

"Я уверен, что наши государства будут в Альянсе вместе будут гарантировать безопасность, в частности в этом Балто-Черноморско-Азовском регионе", – добавил Зеленский.

Он отметил, что в переговорах со всеми партнерами по Альянсу "мы призывали и призываем постоянно поддерживать вступление Швеции в НАТО, в том числе и в переговорах с Турцией".

"Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с господином Эрдоганом. И будем продолжать в дальнейшем эту работу в дальнейшем – во вступлении Швеции в НАТО", – подытожил Зеленский.

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