Зеленський зустрівся з королем Швеції

Президента Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську в суботу, 19 серпня прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія у палаці Стенхаммар, що в лені Седерманланд на південному сході Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на королівський двір Швеції

Деталі: Королівський двір Швеції не наводить жодних подробиць зустрічі подружжя Зеленських із королівською родиною.

За даними агенції TT, прийняття тривало близько години, після чого Зеленські, Карл Густав XVI і Сільвія вийшли на подвір’я замку та попрощались.

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