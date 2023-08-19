Зеленський зустрівся з королем Швеції
Субота, 19 серпня 2023, 21:26
Президента Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську в суботу, 19 серпня прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія у палаці Стенхаммар, що в лені Седерманланд на південному сході Швеції.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на королівський двір Швеції
Деталі: Королівський двір Швеції не наводить жодних подробиць зустрічі подружжя Зеленських із королівською родиною.
За даними агенції TT, прийняття тривало близько години, після чого Зеленські, Карл Густав XVI і Сільвія вийшли на подвір’я замку та попрощались.
Що було раніше:
- У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.
- Він зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.
- Голова держави також має провести переговори зі спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом й головами парламентських партій.