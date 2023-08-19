Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся з королем Швеції

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 21:26
Зеленський зустрівся з королем Швеції
Фото: пресслужба ОП

Президента Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську в суботу, 19 серпня прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія у палаці Стенхаммар, що в лені Седерманланд на південному сході Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на королівський двір Швеції

Деталі: Королівський двір Швеції не наводить жодних подробиць зустрічі подружжя Зеленських із королівською родиною.

 

За даними агенції TT, прийняття тривало близько години, після чого Зеленські, Карл Густав XVI і Сільвія вийшли на подвір’я замку та попрощались.

Що було раніше:

Теми: ЗеленськийШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Зеленський
Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський
Зеленський проведе переговори з кількома державами щодо надання Україні винищувачів
Українці вже навчаються на шведських винищувачах Gripen – Зеленський
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: