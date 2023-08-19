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Зеленський зустрівся з королем Швеції

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 21:26
Зеленський зустрівся з королем Швеції
Фото: пресслужба ОП

Президента Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську в суботу, 19 серпня прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія у палаці Стенхаммар, що в лені Седерманланд на південному сході Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на королівський двір Швеції

Деталі: Королівський двір Швеції не наводить жодних подробиць зустрічі подружжя Зеленських із королівською родиною.

 

За даними агенції TT, прийняття тривало близько години, після чого Зеленські, Карл Густав XVI і Сільвія вийшли на подвір’я замку та попрощались.

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Теми: ЗеленськийШвеція
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