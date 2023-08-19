Зеленский встретился с королем Швеции
Суббота, 19 августа 2023, 21:26
Президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в субботу, 19 августа приняли королевская чета Швеции - король Карл Густав XVI и королева Сильвия во дворце Стенхаммар, что в лени Седерманланд на юго-востоке Швеции.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на королевский двор Швеции
Детали: Королевский двор Швеции не приводит никаких подробностей встречи супругов Зеленских с королевской семьей.
По данным агентства TT, прием длился около часа, после чего Зеленские, Карл Густав XVI и Сильвия вышли во двор замка и попрощались.
Что предшествовало:
- В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.
- Он встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.
- Глава государства также должен провести переговоры со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом и главами парламентских партий.