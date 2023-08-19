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Зеленский встретился с королем Швеции

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 21:26
Зеленский встретился с королем Швеции
Фото: пресс-служба ОП

Президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в субботу, 19 августа приняли королевская чета Швеции - король Карл Густав XVI и королева Сильвия во дворце Стенхаммар, что в лени Седерманланд на юго-востоке Швеции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на королевский двор Швеции

Детали: Королевский двор Швеции не приводит никаких подробностей встречи супругов Зеленских с королевской семьей.

 

По данным агентства TT, прием длился около часа, после чего Зеленские, Карл Густав XVI и Сильвия вышли во двор замка и попрощались.

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Темы: ЗеленскийШвеция
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