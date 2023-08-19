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Медведєв розмріявся, що Захід благатиме про переговори з РФ, хоч через десятиліття

Станіслав ПогоріловСубота, 19 серпня 2023, 22:02
Медведєв розмріявся, що Захід благатиме про переговори з РФ, хоч через десятиліття
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у черговому своєму дописі почав мріяти про те, що Захід рано чи пізно почне благатиме Росію про переговори та замороження війни в Україні.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Мине деякий час. Західна влада зміниться, її еліти втомляться і будуть благати про переговори і заморожування конфлікту".

Деталі: Медведєв в черговий раз почав самозаспокоюватись, переконуючи, що Захід "ніколи не вийде за рамки того, що почне занадто шкодити його інтересам", а війна, яку веде Росія проти України стане "нудною, витратною і неактуальною".

При цьому він не уточнив, коли ж таки Захід почне "благати про переговори", але почав закликати до знищення України, хоча б на це пішли десятиліття. "У нас немає вибору: або ми знищимо їхній ворожий політичний режим, або колективний Захід зрештою розтерзає Росію", - переконує Медведєв.

Він в черговий раз назвав російську агресію проти України " екзистенційним конфліктом" та зажадав, щоб Росія повністю контролювала Україну.

Теми: МедведєвРосіявійнаУкраїна
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