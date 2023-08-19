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Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия

Станислав ПогориловСуббота, 19 августа 2023, 22:02
Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в очередном своем посте начал мечтать о том, что Запад рано или поздно начнет умолять Россию о переговорах и замораживании войны в Украине.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Пройдет некоторое время. Западная власть изменится, ее элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта".

Детали: Медведев в очередной раз начал самоуспокаиваться, убеждая, что Запад "никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам", а война, которую ведет Россия против Украины станет "скучной, затратной и неактуальной".

При этом он не уточнил, когда же таки Запад начнет "умолять о переговорах", но начал призывать к уничтожению Украины, хотя бы на это ушли десятилетия. "У нас нет выбора: либо мы уничтожим их враждебный политический режим, либо коллективный Запад в конце концов растерзает Россию", - убеждает Медведев.

Он в очередной раз назвал российскую агрессию против Украины "экзистенциальным конфликтом" и потребовал, чтобы Россия полностью контролировала Украину.

Темы: МедведевРосcиявойнаУкраина
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