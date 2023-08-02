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У Херсоні прогриміла серія вибухів – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 00:15
У Херсоні прогриміла серія вибухів – ЗМІ
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

У місті Херсон ввечері 1 серпня пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: Близько 21:20 видання вперше ввечері повідомило, що у Херсоні чутно вибухи.

Повторні вибухи, за інформацією "Суспільного", у місті звучали ще п'ять разів. Востаннє – близько опівночі.

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Нагадаємо: Зранку 1 серпня росіяни вчергове обстріляли Херсон, в результаті влучання в заклад охорони здоров'я: загинув лікар, п'ятеро осіб отримали поранення. 

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Теми: Херсонвибух
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