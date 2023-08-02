Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні прогриміла серія вибухів – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 00:15
У Херсоні прогриміла серія вибухів – ЗМІ
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

У місті Херсон ввечері 1 серпня пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: Близько 21:20 видання вперше ввечері повідомило, що у Херсоні чутно вибухи.

Повторні вибухи, за інформацією "Суспільного", у місті звучали ще п'ять разів. Востаннє – близько опівночі.

Нагадаємо: Зранку 1 серпня росіяни вчергове обстріляли Херсон, в результаті влучання в заклад охорони здоров'я: загинув лікар, п'ятеро осіб отримали поранення. 

Теми: Херсонвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Херсон
Удар РФ по лікарні в Херсоні: зросла кількість постраждалих
Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: вбили лікаря і поранили медсестру
Херсон: 3 загиблих, 17 поранених через обстріли, серед них волонтери та комунальники
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: