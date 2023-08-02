У Херсоні прогриміла серія вибухів – ЗМІ
Середа, 2 серпня 2023, 00:15
У місті Херсон ввечері 1 серпня пролунала серія вибухів.
Джерело: "Суспільне" у Telegram
Деталі: Близько 21:20 видання вперше ввечері повідомило, що у Херсоні чутно вибухи.
Повторні вибухи, за інформацією "Суспільного", у місті звучали ще п'ять разів. Востаннє – близько опівночі.
Нагадаємо: Зранку 1 серпня росіяни вчергове обстріляли Херсон, в результаті влучання в заклад охорони здоров'я: загинув лікар, п'ятеро осіб отримали поранення.