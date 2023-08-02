Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія

Федеральне велике журі присяжних висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в рамках розслідування спеціального прокурора Джека Сміта щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що Трампу висунуто звинувачення за чотирма статтями: "змова з метою обману Сполучених Штатів", "змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню", "перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню", "змова проти прав громадян".

"Незабаром після дня виборів відповідач також вдався до незаконних засобів, щоб зменшити кількість законних голосів і підірвати результати виборів", – йдеться в обвинувальному висновку.

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CNN пише, що "остання справа проти Трампа вважається найсерйознішою зрадою колишнього президента своїм конституційним обов'язкам, коли його зусилля, спрямовані на те, щоб залишитися в Білому домі після програшу на виборах 2020 року, мали на меті підірвати демократію США і давню американську традицію мирної передачі президентської влади".

Видання зазначає, що змова з метою скасування виборів 2020 року у США зруйнувала президентські норми і завершилася немислимим нападом на Капітолій 6 січня, коли Конгрес збирався на засідання, щоб затвердити перемогу президента Джо Байдена. Ще до цього Трамп розпочав безпрецедентну кампанію тиску на працівників виборчих комісій Штатів, законодавців, чиновників Міністерства юстиції і навіть віце-президента Майка Пенса, щоб переконати їх визнати результати виборів 2020 року недійсними.

Повідомляється, що Трампа викликали до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, куди він має з'явитися 3 серпня.

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CNN пише, що до справи включено шість співучасників змови з Трампом. Серед них – чотири неназвані адвокати, які нібито допомагали Трампу в його спробах підірвати результати виборів 2020 року. Також включений один неназваний чиновник Міністерства юстиції, який "намагався використовувати Міністерство юстиції для відкриття фіктивних розслідувань злочинів на виборах і впливати на законодавчі органи штатів за допомогою завідомо неправдивих заяв про фальсифікацію виборів". Спецпрокурор Сміт також згадує в обвинуваченні неназваного "політичного консультанта, який допоміг реалізувати план подання фальсифікованих списків кандидатів у президенти, щоб перешкодити процедурі сертифікації".

"Висунення Смітом звинувачень стане перевіркою, чи зможе система кримінального правосуддя бути використана для притягнення Трампа до відповідальності за його поведінку після виборів після того, як він був виправданий у судовому процесі щодо імпічменту, пов'язаному з його діями в той день", – додає видання.

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