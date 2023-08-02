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Понад 10 безпілотників атакували вночі Київ: всі знищено

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 05:27
Понад 10 безпілотників атакували вночі Київ: всі знищено
УЛАМОК ДРОНУ SHAHED. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники росіян, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Попередьно противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі – понад 10 БпЛА – були своєчасно виявлені та знищені".

Деталі: Очільник КМВА також повідомив, що падіння уламків збитих ворожих дронів зафіксовано в Соломʼянському, Голосіївському і Святошинському районах Києва.

"Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня", – розповів Попко.

Теми: Київбезпілотники
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