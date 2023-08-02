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Українські захисники вночі збили "Шахед" над Сумщиною

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 07:17
Українські захисники вночі збили Шахед над Сумщиною
Елементи "Шахеда". Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Сили оборони України вночі 2 серпня знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Вночі у небі Сумщини знищено ворожий БпЛА "Шахед"".

Що цьому передувало:

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  • Сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників росіян, які атакували Київ.
  • На півдні Одеської області російські окупанти атакували ударними дронами портову і промислову інфраструктури, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

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Теми: Сумська областьППОШахед
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