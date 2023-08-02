Українські захисники вночі збили "Шахед" над Сумщиною
Середа, 2 серпня 2023, 07:17
Сили оборони України вночі 2 серпня знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Вночі у небі Сумщини знищено ворожий БпЛА "Шахед"".
Що цьому передувало:
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