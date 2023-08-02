Зеленський про нічну атаку: Світ має реагувати, коли РФ б'є по зерну
Середа, 2 серпня 2023, 09:27
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до реакції на російський обстріл українських елеваторів із зерном.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів".
На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни.
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Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити".
Нагадаємо:
- Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
- Загалом уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.
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