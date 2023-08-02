Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про нічну атаку: Світ має реагувати, коли РФ б'є по зерну

Альона Мазуренко Середа, 2 серпня 2023, 09:27
Зеленський про нічну атаку: Світ має реагувати, коли РФ б'є по зерну
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до реакції на російський обстріл українських елеваторів із зерном.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів".

На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни.

Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити".

Нагадаємо: 

  • Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
  • Загалом уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.

Теми: Зеленськийобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Польща разом з нами стала щитом Європи, жодної тріщини в цьому щиті бути не може
Україна має план на випадок загибелі Зеленського − Politico
Зеленський провів нараду із силовиками і військовими: заслухав Буданова, Малюка і Залужного
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: