Зеленський про нічну атаку: Світ має реагувати, коли РФ б'є по зерну

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до реакції на російський обстріл українських елеваторів із зерном.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів".

На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни.

Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити".

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