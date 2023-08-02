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ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 13:28
ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном
ілюстративне фото УП

Міністерство оборони віддає на експлуатацію в Збройні сили України вже 10 модель FPV-дрона.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова: "Маємо невеликий ювілей.

Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних cилах України. Переконливі ТТХ і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів.

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Необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, далі - мій наказ.

Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, "Армії дронів", компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям".

Деталі: Резніков уточнив, що цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.

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За словами міністра, наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин.

Очільник МОУ зазначив, що за 15 місяців оборонне відомство вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

Пряма мова: "Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація.

Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити…

Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні, не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою".

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"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані

Теми: безпілотникиМіноборониРезніков
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