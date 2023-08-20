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Розвідники показали, як знищили російську станцію РЕБ

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 11:37
Розвідники показали, як знищили російську станцію РЕБ
скріншот: гур

Головне управління розвідки оприлюднило відео, як за допомогою безпілотника знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Джерело: ГУР

Дослівно: "Засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення

Українські розвідники, застосувавши безпілотник, вразили скупчення телекомунікаційних антен противника та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Деталі: Розвідка наголошує, що станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км.

Теми: розвідкавійна
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