Розвідники показали, як знищили російську станцію РЕБ
Неділя, 20 серпня 2023, 11:37
Головне управління розвідки оприлюднило відео, як за допомогою безпілотника знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".
Джерело: ГУР
Дослівно: "Засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення
Українські розвідники, застосувавши безпілотник, вразили скупчення телекомунікаційних антен противника та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".
Деталі: Розвідка наголошує, що станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км.