Разведчики показали, как уничтожили российскую станцию РЭБ

Главное управление разведки обнародовало видео, как с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Источник: ГУР

Дословно: "Средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение

Украинские разведчики, применив беспилотник, поразили скопление телекоммуникационных антенн противника и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Реклама:

Детали: Разведка отмечает, что станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км.