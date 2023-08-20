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Разведчики показали, как уничтожили российскую станцию РЭБ

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 11:37
Разведчики показали, как уничтожили российскую станцию РЭБ
скриншот: гур

Главное управление разведки обнародовало видео, как с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Источник: ГУР

Дословно: "Средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение

Украинские разведчики, применив беспилотник, поразили скопление телекоммуникационных антенн противника и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

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Детали: Разведка отмечает, что станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км.

Темы: разведкавойна
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