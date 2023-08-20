WSJ: На Заході хотіли б запропонувати Україні членство в НАТО в обмін на території

Деякі західні чиновники пропонують Україні угоди про територіальні поступки для припинення війни, але вони не відповідають цілям як Києва, так і Москви.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на неназваних чиновників на Заході, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, США та їхні ключові європейські союзники, як-от Німеччина, хочуть не допустити перемоги Росії, але побоюються витрат і ризиків, пов'язаних із наданням допомоги Україні для її повної перемоги.

В матеріалі йдеться, що у приватних розмовах багато західних посадовців не вважають, що США та їхні союзники можуть залишити на розсуд Києва визначення остаточної мети завершення війни.

Серед них є побоювання, пише The Wall Street Journal, що "максималістські цілі" України гарантують нескінченну війну, і тому вони хотіли б запропонувати Україні угоду, щоб вона змирилася з фактичною втратою частини території в обмін на членство в НАТО чи ЄС або обіцянки довгострокової військової та економічної допомоги.

Таке мислення видання пояснює прагненням на Заході стримати конфлікт, шокові хвилі якого відчуваються у світовій економіці, а також невпевненістю в тому, як довго західні виборці підтримуватимуть нинішній рівень допомоги Києву та невірою в те, що Україна зможе повністю вигнати російські війська зі своєї території.

Нагадаємо: Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на слова керівника його апарату Стіана Єнссена, який раніше допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території.

За його словами, тільки українці можуть вирішувати, коли існують умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території,

Згодом він назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.