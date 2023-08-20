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WSJ: На Западе хотели бы предложить Украине членство в НАТО в обмен на территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 12:50
WSJ: На Западе хотели бы предложить Украине членство в НАТО в обмен на территории
ФОТО: GETTY IMAGES

Некоторые западные чиновники предлагают Украине соглашения о территориальных уступках для прекращения войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников на Западе, "Европейская правда"

Детали: По информации издания, США и их ключевые европейские союзники, такие как Германия, хотят не допустить победы России, но опасаются расходов и рисков, связанных с оказанием помощи Украине для ее полной победы.

В материале говорится, что в частных разговорах многие западные чиновники не считают, что США и их союзники могут оставить на усмотрение Киева определение окончательной цели завершения войны.

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Среди них есть опасения, пишет The Wall Street Journal, что "максималистские цели" Украины гарантируют бесконечную войну, и поэтому они хотели бы предложить Украине соглашение, чтобы она смирилась с фактической потерей части территории в обмен на членство в НАТО или ЕС или обещания долгосрочной военной и экономической помощи.

Такое мышление издание объясняет стремлением на Западе сдержать конфликт, шоковые волны которого ощущаются в мировой экономике, а также неуверенностью в том, как долго западные избиратели будут поддерживать нынешний уровень помощи Киеву и неверием в то, что Украина сможет полностью изгнать российские войска со своей территории.

Напомним: Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на слова руководителя его аппарата Стиана Йенссена, который ранее допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.

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По его словам, только украинцы могут решать, когда существуют условия для переговоров, и кто может решать за столом переговоров, какое решение является приемлемым.

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.

Впоследствии он назвал "ошибкой" свои слова о возможном сценарии членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России, сказанные накануне.

Темы: НАТОдеоккупация
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