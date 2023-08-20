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Зеленський про ймовірні переговори з РФ: ніяких "обмінів будь-чого" на українські території

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 17:55
Зеленський про ймовірні переговори з РФ: ніяких обмінів будь-чого на українські території
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах виключив можливість "обміну будь-чого" на українські території. Таким чином він прокоментував ймовірність мирних переговорів з РФ.

Джерело: "Європейська правда", спільна пресконференція Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на авіабазі в Ейндговені

Деталі: За словами Зеленського, єдиним документом, на основі якого можуть відбуватися переговори про мир, є "формула миру".

Він також виключив можливість "обміну будь-чого" на українські території.

Пряма мова: "У нас є один документ, у нас є "формула миру", у нас є одне бажання – мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами. Що більше, то краще для миру, щоб мир був на одному боці. На боці справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України".

Водночас він наголосив на необхідності відновлення справедливості і притягти Росію до відповідальності за скоєні нею злочини, зокрема, авіакатастрофу Боїнга MH-17, звірства в Бучі і знищення Маріуполя.

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Теми: ЗеленськийпереговориРосія
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